Глава МИД и Минобороны Ирландии Ковни раскрыл детали санкций ЕС против Белоруссии
Решение о пятом пакете ограничений в отношении республики было принято на встрече министров иностранных дел Евросоюза в Брюсселе.
Фото © ТАСС / Zuma
Антибелорусские санкции Евросоюза предусматривают разрыв лизинговых контрактов с государственной авиакомпанией "Белавиа". Об этом заявил Саймон Ковни — министр иностранных дел и торговли, а также министр обороны Ирландии.
"Контракты, по которым самолёты предоставлены в лизинг "Белавиа", по сути, будут разорваны", — приводит его слова Reuters.
Из 29 самолётов "Белавиа" 17 находятся в лизинге.
Напомним, ранее Евросоюз принял решение о пятом пакете санкций против Белоруссии. Это произошло после обострения миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения.
15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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