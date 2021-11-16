Россиянам с 16 ноября начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от ковида в МФЦ
В первую очередь данная услуга будет актуальна для тех граждан, которые не являются пользователями портала "Госуслуги".
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
С 16 ноября россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации от ковида в многофункциональных центрах (МФЦ). За необходимым документом также смогут обратиться переболевшие коронавирусом граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.
Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев.
При вакцинации от коронавируса россияне получают справку об этом, но без QR-кода — тот автоматически отображается на портале "Госуслуги". В первую очередь услуга по выдаче бумажного сертификата будет актуальна для тех россиян, которые не являются пользователями портала "Госуслуги" или не имеют технической возможности самостоятельно распечатать документ. Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, как в МФЦ получить бумажный сертификат о вакцинации от ковида. В выписке, как указала вице-премьер, будут указаны фамилия, имя, отчество, QR-код и информация о сроке действия документа. Напомним, что электронный и бумажный варианты равноценны. Лайф также рассказывал, где россияне могут получить QR-коды нового образца.
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