Россиянам с 16 ноября начинают выдавать бумажные сертификаты о вакцинации от ковида в МФЦ

С 16 ноября россияне смогут получать бумажные сертификаты о вакцинации от ковида в многофункциональных центрах (МФЦ). За необходимым документом также смогут обратиться переболевшие коронавирусом граждане и те, у кого есть противопоказания к вакцинации.

Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также распорядился предусмотреть все технические возможности, чтобы люди могли пользоваться этой услугой быстро и без сбоев.

При вакцинации от коронавируса россияне получают справку об этом, но без QR-кода — тот автоматически отображается на портале "Госуслуги". В первую очередь услуга по выдаче бумажного сертификата будет актуальна для тех россиян, которые не являются пользователями портала "Госуслуги" или не имеют технической возможности самостоятельно распечатать документ. Сертификат с QR-кодом будет действовать как в электронном, так и в бумажном виде, при этом выписка из QR-кода будет выдаваться в МФЦ по заявлению.