11 человек госпитализированы после отравления метанолом в Казани

В Казани сразу 11 человек были госпитализированы после отравления спиртом с содержанием метанола. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.

"11 человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы № 7. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии", — приводит ТАСС релиз ведомства.

По данным агентства "Татар-информ", все пострадавшие 1999 и 2000 годов рождения, среди них шестеро уроженцев Башкирии. Отмечается, что молодые люди устроили посиделки большой компанией. Алкоголь они приобрели в пятилитровом баллоне. Не исключено, что в скором времени количество отравившихся может увеличиться.