11 человек госпитализированы после отравления метанолом в Казани
Причём трое из них находятся в тяжёлом состоянии. По некоторым данным, все пострадавшие — молодые люди 1999 и 2000 годов рождения, среди них шестеро уроженцев Башкирии.
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В Казани сразу 11 человек были госпитализированы после отравления спиртом с содержанием метанола. Об этом сообщили в Минздраве Татарстана.
"11 человек обратились в Центр острых отравлений городской клинической больницы № 7. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии", — приводит ТАСС релиз ведомства.
По данным агентства "Татар-информ", все пострадавшие 1999 и 2000 годов рождения, среди них шестеро уроженцев Башкирии. Отмечается, что молодые люди устроили посиделки большой компанией. Алкоголь они приобрели в пятилитровом баллоне. Не исключено, что в скором времени количество отравившихся может увеличиться.
Ранее Лайф сообщал, что в Екатеринбурге продлили срок задержания фигурантам дела об отравлении метанолом. Тогда число погибших составляло 18 человек. Один из подозреваемых заявил, что спиртную продукцию не продавал, но от следствия скрываться не собирается.
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