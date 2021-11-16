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В Крыму лишённый прав водитель на скорости влетел в здание поселкового совета

Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, уточнили в пресс-службе МВД по республике.

16 ноября, 13:10

Фото © LIFE

Момент ДТП сняла камера наблюдения. Видео © LIFE

В Крыму в Николаевке автомобиль съехал с дороги и врезался в здание поселкового совета. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, запись оказалась в распоряжении Лайфа. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Как указали в ведомстве, авария произошла поздно вечером 15 ноября. Водитель "шевроле" не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в здание.

  • Фото © Пресс-служба МВД по Республике Крым
    Фото © Пресс-служба МВД по Республике Крым
  • Фото © Пресс-служба МВД по Республике Крым
    Фото © Пресс-служба МВД по Республике Крым

Фото © Пресс-служба МВД по Республике Крым

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Как уточняется, автомобилист отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, сотрудники ГИБДД установили, что водитель ранее был лишён прав.

Лайф сообщал, что под Ростовом подросток угнал авто у матери и насмерть сбил 15-летнего пешехода. Погибший переходил дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, он вышел из дома, чтобы вынести мусор.

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Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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