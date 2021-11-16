В Крыму лишённый прав водитель на скорости влетел в здание поселкового совета
Мужчина отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, уточнили в пресс-службе МВД по республике.
Фото © LIFE
Момент ДТП сняла камера наблюдения. Видео © LIFE
В Крыму в Николаевке автомобиль съехал с дороги и врезался в здание поселкового совета. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, запись оказалась в распоряжении Лайфа. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба МВД по республике.
Как указали в ведомстве, авария произошла поздно вечером 15 ноября. Водитель "шевроле" не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в здание.
Как уточняется, автомобилист отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, сотрудники ГИБДД установили, что водитель ранее был лишён прав.
Лайф сообщал, что под Ростовом подросток угнал авто у матери и насмерть сбил 15-летнего пешехода. Погибший переходил дорогу в неположенном месте. По словам очевидцев, он вышел из дома, чтобы вынести мусор.
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