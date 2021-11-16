В Крыму лишённый прав водитель на скорости влетел в здание поселкового совета

Момент ДТП сняла камера наблюдения. Видео © LIFE

В Крыму в Николаевке автомобиль съехал с дороги и врезался в здание поселкового совета. Момент аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения, запись оказалась в распоряжении Лайфа. К счастью, обошлось без пострадавших, сообщила пресс-служба МВД по республике.

Как указали в ведомстве, авария произошла поздно вечером 15 ноября. Водитель "шевроле" не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в здание.





Как уточняется, автомобилист отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В связи с этим в отношении него составили протокол об административном правонарушении. Кроме того, сотрудники ГИБДД установили, что водитель ранее был лишён прав.