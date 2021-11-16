"Оператор ГТС Украины" рассказал о потерях Европы из-за "Северного потока – 2"

В случае полного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию Европа может утратить возможность использования подземных хранилищ газа (ПХГ) страны. Об этом заявили во вторник в компании "Оператор ГТС Украины", перечисляя возможные угрозы, которые якобы несёт за собой запуск "Северного потока – 2".

"Есть значительный риск, что из-за запуска газопровода украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объёмы российского газа. После этого Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа", — говорится в заявлении компании.

"Оператор ГТС Украины" напомнил, что в прошлом году в украинских хранилищах находилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний, что составляло треть от общей ёмкости.

В компании добавили, что в случае начала эксплуатации газопровода Украина останется без виртуального реверса, который в текущем году обеспечивал импорт топлива на 90 процентов. Но и это ещё не всё. По версии украинской стороны, сразу после запуска нового маршрута без газоснабжения рискует остаться население пяти городов на украинско-российской границе. Названия этих городов, впрочем, не указываются.