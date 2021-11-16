"Оператор ГТС Украины" рассказал о потерях Европы из-за "Северного потока – 2"
В компании предсказали, что украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объёмы российского газа. А Европа, в свою очередь, лишится возможности пользоваться украинскими подземными хранилищами.
Фото © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
В случае полного прекращения транзита российского газа через украинскую территорию Европа может утратить возможность использования подземных хранилищ газа (ПХГ) страны. Об этом заявили во вторник в компании "Оператор ГТС Украины", перечисляя возможные угрозы, которые якобы несёт за собой запуск "Северного потока – 2".
"Есть значительный риск, что из-за запуска газопровода украинский маршрут окончательно потеряет транзитные объёмы российского газа. После этого Европа, вероятно, потеряет возможность пользоваться украинскими хранилищами газа", — говорится в заявлении компании.
"Оператор ГТС Украины" напомнил, что в прошлом году в украинских хранилищах находилось около 10 млрд кубометров газа европейских компаний, что составляло треть от общей ёмкости.
В компании добавили, что в случае начала эксплуатации газопровода Украина останется без виртуального реверса, который в текущем году обеспечивал импорт топлива на 90 процентов. Но и это ещё не всё. По версии украинской стороны, сразу после запуска нового маршрута без газоснабжения рискует остаться население пяти городов на украинско-российской границе. Названия этих городов, впрочем, не указываются.
Накануне стало известно, что украинские "Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" были допущены к процессу сертификации Nord Stream 2 AG. При этом компании не будут иметь права вето. Тем не менее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отмечал, что компания готова привести свои аргументы, почему Nord Stream AG не может быть сертифицирован без полного соответствия европейскому энергетическому законодательству.
А сегодня Федеральное сетевое агентство Германии приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG из-за вопросов организационно-правового характера. Процесс обещали возобновить, когда оператор со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность немецкой "дочки".
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