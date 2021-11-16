Депутат Хубезов рассказал о предложениях ЕР в проект федерального бюджета

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов рассказал, что партия "Единая Россия" провела тщательную работу над поправками в проект федерального бюджета ко второму чтению, намеченному на 23 ноября. В первую очередь парламентарий отметил инициативы в сфере здравоохранения. В частности, речь идёт о помощи пациентам с ВИЧ, заявил Хубезов журналистам.

"Проведение современной и полной терапии позволяет жить полной жизнью. ООН реализует инициативу "95-95-95", в России мы её поддерживаем, и для достижения к 2030 году 95% охвата больных антиретровирусной терапией мы должны дополнительно выделять из бюджета субсидий по 2,3 миллиарда рублей ежегодно до 2024 года", — отметил депутат.

Хубезов добавил, что вторым важным вопросом в области здравоохранения является недостаток донорской крови. По его словам, чтобы избавиться от этого дефицита, необходимо увеличить финансирование за три года почти на 1,3 миллиарда рублей. Депутат подчеркнул, что это гарантирует удовлетворение клинических нужд медицинских учреждений.

Парламентарий добавил, что среди основных предложений "Единой России" также поддержка семьи, защита отдельных категорий граждан, совершенствование системы образования и поддержка молодёжной занятости. Он отметил, что только на обеспечение жильём инвалидов предлагается увеличить финансирование на семь миллиардов рублей.

"Хочу отметить, что партия "Единая Россия" предлагает суммарно увеличить государственные расходы на социально значимые направления в 2022–2024 годах на 107 миллиардов рублей. Все эти предложения — результат работы с нашими избирателями", — заключил Хубезов.