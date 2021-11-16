В Москве провели пресс-конференцию по случаю старта нового киберсезона РДШ

В Москве прошла пресс-конференция, посвящённая старту отборочных матчей Всероссийской киберспортивной школьной лиги Российского движения школьников. Об этом сообщает пресс-служба РДШ.

Глава РДШ Ирина Плещёва рассказала об особенностях и новшествах второго сезона. Так, например, каждая дисциплина лиги получит собственного наставника, который не только подскажет выгодную стратегию, но и сможет поддержать в сложной ситуации.

"Первый сезон проекта показал свою востребованность не только среди школьников России, но и за рубежом. На этапе подготовки второго сезона к нам обратились ребята из Белоруссии и Казахстана с просьбой принять участие", — сказала Плещёва, уточнив, что было принято решение о расширении границ проекта до стран СНГ.

Ирина Плещёва. Фото © Пресс-служба РДШ

Ещё одной новинкой сезона стало добавление дисциплин: среди компьютерных появится World of Tanks и Valorant, в мобильные войдут и World of Tanks BLITZ, и Free Fire.

В свою очередь, директор факультета игровой индустрии и киберспорта университета "Синергия" Дмитрий Зайцев добавил, что вуз вновь предоставит гранты на обучение победителям киберспортивного состязания — всего будет 43 гранта на общую сумму 48 160 000 рублей.

"По сравнению с первым сезоном мы увеличили количество грантов, в первом сезоне их было 36. Также более чем на 10 миллионов мы увеличили и общую сумму грантов — с 37,5 до 48 миллионов рублей. Гранты позволят победителям киберспортивного состязания РДШ бесплатно получить любую профессию в университете "Синергия", — добавил он.

Фото © Пресс-служба РДШ

Также в ходе мероприятия была затронута тема развития киберспорта в России и его внедрение в общеобразовательную школьную программу. По словам исполняющей обязанности директора московской "Кибершколы" Елены Авдеевой, интеграция игр в образовательный процесс абсолютно необходима.

"Киберспорт развивает много необходимых качеств и компетенций. Это и скорость реакции, и усвоение информации, и умение мыслить стратегически, принимать тактические решения. Киберспорт помогает ребятам и в обучении, и в освоении тех предметов, которые есть в школьной программе", — заметила она.

Не обошли стороной участники пресс-конференции и недавнюю победу российской команды Team Spirit на международном турнире The International. Генеральный директор АНО "Диалог" и "Диалог Регионы" Алексей Гореславский заметил, что отечественные киберспортсмены готовы конкурировать с самыми сильными командами мира и страна имеет колоссальный потенциал в этом направлении.

Фото © Пресс-служба РДШ