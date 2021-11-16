Погранохрана Польши пригрозила применением оружия против мигрантов на границе

При необходимости пограничники Польши не будут колебаться с использованием оружия против мигрантов, хотя постараются этого не делать. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.

"Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы силовая структура, проходим обучение, чтобы в случае необходимости использовать это оружие", — сообщила пресс-секретарь.

Она отметила, что в настоящий момент пограничники вынуждены участвовать в отражении очередной крупной попытки нелегального пересечения границы мигрантами. Иностранцы бросают камни, палки и шумовые гранаты. Службы Польши не исключают и то, что беженцы могут получить оружие.