Погранохрана Польши пригрозила применением оружия против мигрантов на границе
В настоящий момент беженцы бросают в силовиков камни, палки и шумовые гранаты, им отвечают слезоточивым газом и струями водомётов.
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При необходимости пограничники Польши не будут колебаться с использованием оружия против мигрантов, хотя постараются этого не делать. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь пограничной службы Анна Михальская.
"Мы на все дежурства выходим с боевым оружием. Мы силовая структура, проходим обучение, чтобы в случае необходимости использовать это оружие", — сообщила пресс-секретарь.
Она отметила, что в настоящий момент пограничники вынуждены участвовать в отражении очередной крупной попытки нелегального пересечения границы мигрантами. Иностранцы бросают камни, палки и шумовые гранаты. Службы Польши не исключают и то, что беженцы могут получить оружие.
Ранее Лайф писал, что корреспондент CNN вместе с беженцами промок до нитки, попав под струю водомёта на границе. Польские силовики применяют такие спецсредства, даже несмотря на холодную погоду. Стоит отметить, что возле журналиста также распылили слезоточивый газ.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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