В Москве закончилась дракой пресс-конференция, посвящённая возможной эксгумации тела Сталина

Неизвестные ворвались на пресс-конференцию, в ходе которой прямой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад рассказывал о подробностях возможной эксгумации и перезахоронения тела его предка, и устроили массовую драку. Об этом сообщил Лайфу его пресс-атташе Вадим Горжанкин.

На кадрах, предоставленных Лайфу, видно, как мужчины ворвались в зал и с криками начали бить всех, кто попадался им под руку. Причём некоторые из нападавших были одеты в костюмы солдат, а один из них в драке размахивал верёвкой. Неизвестные также облили краской самого Горжанкина и биографа семьи Сталиных Лану Паршину. Судя по выкрикам нападавших, они поклонники вождя и против эксгумации его тела.