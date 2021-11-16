В Москве закончилась дракой пресс-конференция, посвящённая возможной эксгумации тела Сталина
Неизвестные облили краской некоторых участников мероприятия. Судя по выкрикам нападавших, они против идей правнука вождя.
Неизвестные устроили драку на пресс-конференции, посвящённой вероятной эксгумации тела Сталина. Видео © LIFE
Неизвестные ворвались на пресс-конференцию, в ходе которой прямой правнук Иосифа Сталина Селим Бенсаад рассказывал о подробностях возможной эксгумации и перезахоронения тела его предка, и устроили массовую драку. Об этом сообщил Лайфу его пресс-атташе Вадим Горжанкин.
На кадрах, предоставленных Лайфу, видно, как мужчины ворвались в зал и с криками начали бить всех, кто попадался им под руку. Причём некоторые из нападавших были одеты в костюмы солдат, а один из них в драке размахивал верёвкой. Неизвестные также облили краской самого Горжанкина и биографа семьи Сталиных Лану Паршину. Судя по выкрикам нападавших, они поклонники вождя и против эксгумации его тела.
Ранее Лайф писал, что правнук Сталина решил добиться эксгумации тела вождя и выяснить причину его смерти. По словам его адвоката Юлии Вербицкой-Линник, у Селима Бенсаада есть законное право на перезахоронение своего родственника.
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