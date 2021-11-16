В Петербурге рабочие нашли сумку с частями тела человека
Предположительно, останки принадлежат мужчине. На месте работают криминалисты и судмедэксперты, жуткую находку направили на экспертизу.
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В Санкт-Петербурге из реки Смоленки вытащили сумку, в которой были сложены части тела человека. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что жуткую находку обнаружили рабочие, которые трудились у набережной, возле дома № 30 по улице Кораблестроителей. Клетчатая сумка была привязана к тележке. Предположительно, останки принадлежат мужчине — в сумке видно руку, мясо и кости, там же лежат джинсы.
Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте работают криминалисты, допрашиваются свидетели, назначаются разные экспертизы.
Ранее Лайф сообщал, что судмедэксперты допустили, что рэпера Энди Картрайта расчленяли заживо. Причиной смерти исполнителя, вероятно, стала гипоксия. В части фрагментов тела погибшего было выявлено трупное гниение со скоплениями бактерий.
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