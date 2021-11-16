В Петербурге рабочие нашли сумку с частями тела человека

В Санкт-Петербурге из реки Смоленки вытащили сумку, в которой были сложены части тела человека. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что жуткую находку обнаружили рабочие, которые трудились у набережной, возле дома № 30 по улице Кораблестроителей. Клетчатая сумка была привязана к тележке. Предположительно, останки принадлежат мужчине — в сумке видно руку, мясо и кости, там же лежат джинсы.

Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте работают криминалисты, допрашиваются свидетели, назначаются разные экспертизы.