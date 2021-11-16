Мишустин увеличил максимальный размер пособия по безработице в 2022-м

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении максимального размера пособия по безработице в 2022 году. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными, минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 792 рублей — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице", — говорится в постановлении.

Как и сейчас, максимальный размер пособия будет выплачиваться в первые три месяца после регистрации гражданина в качестве безработного. При этом в течение следующих трёх месяцев выплаты ограничены пятью тысячами рублей. Уточняется, что постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.