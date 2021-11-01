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"Ковидные выходные", пособия, оформление ДТП: как изменится жизнь россиян с 1 ноября

Как изменится выплата детских пособий в ноябре, какие изменения ждут автомобилистов и почему неделя выходных будет реализована в разных регионах в зависимости от количества заболевших коронавирусом.

31 октября, 21:40
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Детские пособия

Малообеспеченные семьи с 1 ноября смогут быстро оформить пособие на детей в возрасте трёх-семи лет. Необходимости представлять документы об алиментах теперь не будет. Эту информацию госорганы получат самостоятельно благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия.

Оформление ДТП

Все автомобилисты смогут оформить извещение о ДТП в электронном виде с 1 ноября. Для этого оба участника должны иметь регистрацию на портале госуслуг, при этом один из них должен установить приложение "Помощник ОСАГО". Кроме того, юрлица также смогут воспользоваться сервисом, если между участниками ДТП останутся спорные вопросы. Ранее эту услугу обкатали в пяти субъектах РФ, теперь она доступна всем.

Отмена ПТС

Фото © ТАСС / Владимир Зинин

Фото © ТАСС / Владимир Зинин

На выпущенные в России новые и на ввозимые автомобили с 1 ноября перестанут оформлять бумажные паспорта транспортных средств (ПТС). При этом водители, получившие бумажные ПТС ранее, смогут продолжать их использование, в случае утраты их можно будет восстановить.

Тахографы

На грузовых машинах массой от 3,5 до 12 тонн необходимо установить тахографы до 30 ноября 2021 года. Нововведение вызвано необходимостью контроля правильного режима труда и отдыха водителей грузовиков.

Неделя выходных

Целая неделя месяца для большинства россиян будет нерабочей — с 30 октября по 7 ноября. Далее регионы решат сами, продлевать ли срок каникул, в зависимости от эпидемиологической ситуации. При этом правила ограничений в каждом субъекте выберут самостоятельно: столица закрывает спортивные, развлекательные организации, сферу торговли и услуг, за исключением магазинов с продуктами и аптек. Кафе и рестораны продолжат работу в режиме "навынос".

За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать: какое наказание ждёт работодателей и сотрудников

За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать: какое наказание ждёт работодателей и сотрудников

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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