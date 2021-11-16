НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Афганистане задержали обвиняемого в продаже порядка 130 женщин

Отмечается, что некоторое время преступник находился в розыске. Его удалось поймать в ходе спецоперации.

16 ноября, 14:00

Фото © ТАСС / AP

Силы безопасности (СБ), сформированные захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан"*, задержали мужчину, которого обвиняют в продаже порядка 130 женщин. Об этом сообщает издание Pajhwok со ссылкой на начальника СБ северной провинции Джаузджан Дамуллу Сираджа.

Отмечается, что некоторое время преступник находился в розыске. Его удалось поймать во время спецоперации на окраине Шибергана — административного центра региона. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Считается, что он обманом увозил женщин в соседние провинции, а затем продавал. Силовики радикального движения выясняют все обстоятельства и пытаются установить причастных к преступлениям, проводятся необходимые следственные действия.

Талибы накажут жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране

Талибы накажут жителей Афганистана за использование иностранных валют в стране

Ранее Лайф рассказывал, что три человека погибли при взрывах на востоке Афганистана. Теракт произошёл вблизи городского отделения полиции. Уточняется, что двое погибших являлись сотрудниками правоохранительных органов.

* Организация, запрещённая ООН.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1