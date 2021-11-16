В Афганистане задержали обвиняемого в продаже порядка 130 женщин

Силы безопасности (СБ), сформированные захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан"*, задержали мужчину, которого обвиняют в продаже порядка 130 женщин. Об этом сообщает издание Pajhwok со ссылкой на начальника СБ северной провинции Джаузджан Дамуллу Сираджа.

Отмечается, что некоторое время преступник находился в розыске. Его удалось поймать во время спецоперации на окраине Шибергана — административного центра региона. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Считается, что он обманом увозил женщин в соседние провинции, а затем продавал. Силовики радикального движения выясняют все обстоятельства и пытаются установить причастных к преступлениям, проводятся необходимые следственные действия.