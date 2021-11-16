Глава Кубани Кондратьев назвал законопроект о QR-кодах способом избежать локдауна

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев прокомментировал правительственный законопроект о введении QR-кодов для посещения общественных мест. По его мнению, такой подход позволит продолжить бизнесу работать в условиях пандемии и избежать локдауна, сообщает ТАСС.

"Мы его одобряем и поддерживаем. Задача не закрыть рестораны, кафе, торгово-развлекательные комплексы, задача сделать так, чтобы люди туда приходили вакцинированными. Этот закон будет способствовать тому, чтобы всё работало. Бизнес, рабочие места — всё должно работать, но только для людей, которые понимают ответственность", — считает глава Краснодарского края.

Напомним, что 12 ноября Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, регламентирующий пребывание в общественных местах и транспорте. Согласно нему, с февраля следующего года при посещении учреждений культуры, ресторанов, непродовольственных магазинов и массовых мероприятий нужно будет предъявить сертификат с QR-кодом. В нём должна содержаться информация либо о вакцинации, либо о том, что человек переболел CoViD-19, либо подтверждение медотвода от прививки. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года.

Согласно документу, до 1 февраля граждане без QR-кода могут предъявить отрицательный ПЦР-тест для посещения этих мест. После такая возможность будет доступна только гражданам с медотводом.