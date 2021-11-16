Главврач Воскресенской больницы Юрий Райхман назвал четвёртую волну коронавируса самой тяжёлой. Об этом он рассказал в эфире телеканала "360".

Врач уточнил, что на этот раз число заражённых выросло, увеличилось количество госпитализированных, а болезнь стала протекать гораздо тяжелее.

"Четвёртая, я бы сказал, самая экстремальная волна. И по количеству заражённых, и по количеству госпитализаций. И самое страшное, что такой тяжести пациентов, как в эту волну, в предыдущие три волны не было", — указал Райхман.

Специалист объяснил, что между третьей и четвёртой волнами практически не было перерыва. В августе можно было наблюдать незначительные "светлые пятна", когда количество заражений начало падать, однако затем произошёл плавный переход в четвёртую волну.

Также Райхман подчеркнул, что в текущих реалиях в инфекционном отделении на девяти аппаратах ИВЛ находится 14 пациентов. Врачам пришлось перевезти медицинское оборудование из других отделений.

"В день мы заказываем порядка 190 баллонов с кислородом. В мирное, доковидное время у нас уходило 20 баллонов в неделю, а тут 190 в день. Тяжесть больных жуткая, просто жуткая. Имеются все препараты, новые методические рекомендации. Вылезают из кожи медработники, уже падают от усталости", — подытожил врач.