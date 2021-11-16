Штурмовавших границу мигрантов приютили в белорусском логистическом центре

Мигрантов пропустили в белорусский логистический центр и организуют им питание и биотуалеты. Видео © Telegram-канал SHOT

Пограничники Белоруссии разрешили мигрантам расположиться в логистическом центре рядом с границей. Внутри иностранцам раздали матрасы и в ближайшее время организуют горячее питание. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Внутри центра плюс 17 градусов. Также для беженцев будут установлены биотуалеты и организована медицинская помощь. В помещении много места, поэтому уже было объявлено, что разместят всех желающих.