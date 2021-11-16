Штурмовавших границу мигрантов приютили в белорусском логистическом центре
Там им организуют питание и условия для пребывания. К ним уже приехала настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря матушка Гавриила и привезла сласти для детей.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
Мигрантов пропустили в белорусский логистический центр и организуют им питание и биотуалеты. Видео © Telegram-канал SHOT
Пограничники Белоруссии разрешили мигрантам расположиться в логистическом центре рядом с границей. Внутри иностранцам раздали матрасы и в ближайшее время организуют горячее питание. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Внутри центра плюс 17 градусов. Также для беженцев будут установлены биотуалеты и организована медицинская помощь. В помещении много места, поэтому уже было объявлено, что разместят всех желающих.
К расположившимся внутри мигрантам также приехала настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря матушка Гавриила. Она привезла нуждающимся гуманитарную помощь в виде батончиков, которые раздала детям.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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