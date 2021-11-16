Адель помогла фанату сделать предложение во время концерта

Британская певица Адель помогла парню Квентину сделать предложение девушке Эшли во время концерта в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Washington Post.

Исполнительница приостановила выступление и попросила поклонников помочь ей с сюрпризом.

"Если вы будете шуметь, я вас убью", — пошутила звезда, прежде чем попросить выключить свет.

Тем временем Кевин вывел на сцену свою девушку с завязанными глазами. Молодой человек снял с неё повязку, встал на одно колено и сделал предложение. После того как девушка сказала да, певица вернулась на сцену и исполнила песню Make You Feel My Love.