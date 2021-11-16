Сенатор Широков назвал способ урегулирования нового обострения в Нагорном Карабахе

В Совете Федерации убеждены, что в очередной раз обострившаяся ситуация в Нагорном Карабахе будет улажена с помощью "сильной и посреднической позиции" России. Об этом в беседе с Лайфом заявил член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Анатолий Широков.

"Уже несколько раз именно президент нашей страны Владимир Путин, призывая к диалогу лидеров Армении и Азербайджана, находил способы решения этой проблемы, уменьшения эскалации напряжённости, сохранения человеческих жизней. Это принципиальная позиция России как самого серьёзного игрока во всём Кавказском регионе", — отметил сенатор.

Широков напомнил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха, который корнями уходит ещё в проблемы советского разграничения, серьёзно вредит стабильности во всём регионе. Помимо разногласий между Ереваном и Баку, как подчеркнул собеседник, в данной ситуации Запад также преследует собственные интересы, в частности дестабилизацию обстановки.

"Мне хотелось бы призвать все стороны конфликта прежде всего проявить мудрость. Потому что за подобным всплеском эскалации стоят человеческие жизни, а это самое страшное, что может происходить", — заключил сенатор.