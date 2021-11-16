Марка Цукерберга вызвали на заседание суда Житомирской области

Основатель социальной сети "Фейсбук" назначен соответчиком в деле по иску мэра Овруча Ивана Коруда о защите чести и достоинства, которое тот подал на основателя районной ячейки партии "Свобода" Алексея Кравчука в июле 2019 года. В заявлении градоначальник требует признать недостоверным и унижающим его честь и достоинство сообщение Кравчука, который в "Фейсбуке" обвинил Коруда в коррупции. Также он требует удалить эту информацию и опровергнуть её, разместив текст решения суда.