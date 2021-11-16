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Марка Цукерберга вызвали на заседание суда Житомирской области

Миллиардер назначен соответчиком в деле по иску мэра Овруча Ивана Коруда о защите чести и достоинства, которого в "Фейсбуке" обвинили в коррупции.

16 ноября, 15:19
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10103377634440301&set=pb.4.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mark Zuckerberg</a></p>

Фото © Facebook / Mark Zuckerberg

Соучредитель и председатель компании "Мета" Марк Цукерберг вызван на заседание Коростенского суда Житомирской области, которое назначено на 2 декабря. Об этом сообщает издание "Главком".

Основатель социальной сети "Фейсбук" назначен соответчиком в деле по иску мэра Овруча Ивана Коруда о защите чести и достоинства, которое тот подал на основателя районной ячейки партии "Свобода" Алексея Кравчука в июле 2019 года. В заявлении градоначальник требует признать недостоверным и унижающим его честь и достоинство сообщение Кравчука, который в "Фейсбуке" обвинил Коруда в коррупции. Также он требует удалить эту информацию и опровергнуть её, разместив текст решения суда.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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