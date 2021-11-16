Марка Цукерберга вызвали на заседание суда Житомирской области
Миллиардер назначен соответчиком в деле по иску мэра Овруча Ивана Коруда о защите чести и достоинства, которого в "Фейсбуке" обвинили в коррупции.
Фото © Facebook / Mark Zuckerberg
Соучредитель и председатель компании "Мета" Марк Цукерберг вызван на заседание Коростенского суда Житомирской области, которое назначено на 2 декабря. Об этом сообщает издание "Главком".
Основатель социальной сети "Фейсбук" назначен соответчиком в деле по иску мэра Овруча Ивана Коруда о защите чести и достоинства, которое тот подал на основателя районной ячейки партии "Свобода" Алексея Кравчука в июле 2019 года. В заявлении градоначальник требует признать недостоверным и унижающим его честь и достоинство сообщение Кравчука, который в "Фейсбуке" обвинил Коруда в коррупции. Также он требует удалить эту информацию и опровергнуть её, разместив текст решения суда.
Ранее в США объяснили, зачем Цукерберг переименовал Facebook в Meta. Один из экспертов сравнил эту ситуацию с терминологией из скандальной тюрьмы Гуантанамо, где вместо слова "пытки" начали использовать выражение "расширенный метод допроса".
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