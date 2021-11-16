Работа ижевской художницы мелькнула в сериале "Игра в кальмара"

Художница из Ижевска Елена Баренбаум нашла в одной из серий популярного сериала "Игра в кальмара" свою картину под названием "Зайцы". Как она рассказала "Российской газете", первыми находку сделали её друзья.

"Они прислали скрины с кадром, где появляется моя работа, но сама я этого не увидела", — сказала она.

Свои работы женщина выкладывает на стоковые сайты для продажи. Эксклюзивные права на "Зайцев" приобрели год назад за кругленькую сумму, но, кто именно, Баренбаум не знает. Однако до этого было распечатано много постеров с этой работой, поэтому никаких претензий к создателям сериала она не имеет.