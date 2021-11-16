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Работа ижевской художницы мелькнула в сериале "Игра в кальмара"

Как рассказала Елена Баренбаум, эксклюзивные права на "Зайцев" приобрели год назад за большую сумму, но, кто именно, она не знает.

16 ноября, 15:06
<p>Кадр из сериала "Игра в Кальмара" © Netflix</p>

Кадр из сериала "Игра в Кальмара" © Netflix

Художница из Ижевска Елена Баренбаум нашла в одной из серий популярного сериала "Игра в кальмара" свою картину под названием "Зайцы". Как она рассказала "Российской газете", первыми находку сделали её друзья.

"Они прислали скрины с кадром, где появляется моя работа, но сама я этого не увидела", — сказала она.

Ли Ю-ми: актриса из "Игры в кальмара", которую незаслуженно обделили вниманием

Ли Ю-ми: актриса из "Игры в кальмара", которую незаслуженно обделили вниманием

Свои работы женщина выкладывает на стоковые сайты для продажи. Эксклюзивные права на "Зайцев" приобрели год назад за кругленькую сумму, но, кто именно, Баренбаум не знает. Однако до этого было распечатано много постеров с этой работой, поэтому никаких претензий к создателям сериала она не имеет.

Ранее Лайф рассказывал, что "Игра в кальмара" обошла "Игру престолов" по просмотрам на "Ютубе". Режиссёр меж тем заявил, что такое внимание к его работе вынудило задуматься о втором сезоне.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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