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Юрист Михальчик раскрыл, что грозит отказавшимся покидать служебные квартиры экс-депутатам Думы

По словам эксперта, власти столицы без проблем докажут незаконность нахождения парламентариев в госсобственности. После этого будет исполнено решение суда, добровольно или принудительно.

16 ноября, 14:58

Фото © Pexels

Если кто-то незаконно проживает на чужой территории, то собственник жилья всегда может обратиться в суд, чтобы выдворить незваного гостя. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юрист, адвокат Алексей Михальчик, комментируя новость о том, что девять бывших депутатов Госдумы отказываются съезжать из выделенных им квартир в Москве.

"Насколько мне известно, собственником подобных квартир является Правительство Москвы. Поэтому, как правило, обращаются в суд с иском о выселении", — отметил эксперт.

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По словам собеседника, власти Москвы без проблем докажут незаконность нахождения парламентариев в государственных жилищах. Для этого необходимо предоставить сроки действия квартирного договора и депутатского мандата. После решения суда, как пояснил юрист, гражданам дадут время, чтобы съехать добровольно. В противном же случае в спор вмешаются судебные приставы.

Ранее Лайф сообщал, что девять бывших депутатов Госдумы отказываются покидать служебные квартиры. При этом ещё 17 объектов жилья остаются занятыми не самими парламентариями, а их родственниками, помощниками народных избранников и их семьями. Пофамильно нарушителей никто не называл.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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