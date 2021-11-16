Юрист Михальчик раскрыл, что грозит отказавшимся покидать служебные квартиры экс-депутатам Думы

Если кто-то незаконно проживает на чужой территории, то собственник жилья всегда может обратиться в суд, чтобы выдворить незваного гостя. Об этом в беседе с Лайфом рассказал юрист, адвокат Алексей Михальчик, комментируя новость о том, что девять бывших депутатов Госдумы отказываются съезжать из выделенных им квартир в Москве.

"Насколько мне известно, собственником подобных квартир является Правительство Москвы. Поэтому, как правило, обращаются в суд с иском о выселении", — отметил эксперт.

По словам собеседника, власти Москвы без проблем докажут незаконность нахождения парламентариев в государственных жилищах. Для этого необходимо предоставить сроки действия квартирного договора и депутатского мандата. После решения суда, как пояснил юрист, гражданам дадут время, чтобы съехать добровольно. В противном же случае в спор вмешаются судебные приставы.