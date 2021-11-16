В Тюменской области суд хочет лишить родителей прав на девять детей

В селе Исетское Тюменской области суд начал рассмотрение дела о лишении семейной пары родительских прав на девятерых малолетних детей. Об этом сообщается в пресс-релизе инстанции.

Истцом выступает межрайонное управление социальной защиты. По словам его работников, мать и отец долгое время уклоняются от выполнения родительских обязанностей, за что неоднократно привлекались к административной ответственности. Дети живут без надзора в антисанитарных условиях, также в доме мало одежды и еды для детей.

"Родители — 33-летняя Виктория З. и 40-летний Сергей З. — неоднократно привлекались к административной ответственности", — говорится в материале.

Детям от полугода до 14 лет, семеро из них находятся в социально-реабилитационном центре, самый младший — в больнице. Один ребёнок пока остался в семье, но под ежедневным наблюдением соцработника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на департамент соцразвития.

На первом заседании суд допросил представителя истца, ответчиков, социального педагога и представителя Центра соцобслуживания населения. Следующее назначено на 30 ноября, на него пригласят высказать своё мнение детей и инспектора по делам несовершеннолетних, сообщается на сайте Тюменского областного суда.