В Ереване заявили о жертвах на армяно-азербайджанской границе
Отмечается, что в связи с этим Армения призывает международное сообщество, в частности Россию и страны ОДКБ, отреагировать на напряжённость в отношениях двух государств.
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Действия Вооружённых сил (ВС) Азербайджана привели к человеческим жертвам, сообщает МИД Армении. В Ереване также обвинили Баку в нарушении трёхстороннего соглашения, заключённого лидерами России, Армении и Азербайджана.
"Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. Данное нападение является продолжением последовательной политики по оккупации территорий Республики Армения", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что в связи с этим Ереван призывает международное сообщество, в частности Россию и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отреагировать на напряжённость на границе между Арменией и Азербайджаном.
Ранее в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты.
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