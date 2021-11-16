В Ереване заявили о жертвах на армяно-азербайджанской границе

Действия Вооружённых сил (ВС) Азербайджана привели к человеческим жертвам, сообщает МИД Армении. В Ереване также обвинили Баку в нарушении трёхстороннего соглашения, заключённого лидерами России, Армении и Азербайджана.

"Наступательные действия азербайджанской стороны привели к человеческим жертвам. Данное нападение является продолжением последовательной политики по оккупации территорий Республики Армения", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в связи с этим Ереван призывает международное сообщество, в частности Россию и страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), отреагировать на напряжённость на границе между Арменией и Азербайджаном.