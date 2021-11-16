В Москве льготные лекарства можно будет получить в коммерческих аптеках

Жители Москвы из числа льготников смогут получать бесплатные лекарства по электронным рецептам в коммерческих аптеках. Соответствующее распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба градоначальника.

"Пилотный проект планируют реализовать с 15 января по 31 декабря 2022 года. Участвовать в нём смогут коммерческие аптеки, которые подключатся к ЕМИАС и возьмут на себя обязательства по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию в день обращения", — уточняется в релизе.

Отмечается, что покупателям нужно будет лишь предъявить QR-код электронного рецепта на экране мобильного телефона или в распечатанном виде. Расчёт с аптеками – участницами пилотного проекта будет проводиться ежемесячно — такие организации получат бюджетные субсидии в размере фактически отпущенных бесплатных препаратов.

В сообщении уточняется, что проект упростит получение лекарств гражданами из льготных категорий. Так, например, впервые появится возможность приобретения препарата конкретного наименования с доплатой разницы стоимости. Кроме того, такая мера значительно снизит затраты городского бюджета и ресурсов системы здравоохранения на проведение централизованных закупок.