В Петербурге школьник ранил одноклассника ножом

В школе № 691 Санкт-Петербурга ученик восьмого класса ранил канцелярским ножом одноклассника во время урока истории. Об этом сообщила "Фонтанка.ру".

Позднее директор школы Ирина Карпицкая прокомментировала инцидент. По её словам, молодой человек случайно ранил другого школьника, передавая канцелярский нож. Пострадавший хотел заточить карандаш и ненароком напоролся на лезвие.

15-летнего подростка увезли в больницу имени Раухфуса с непроникающим ранением. Хотя ученик получил небольшую рану — около одного сантиметра в районе груди слева, его госпитализировали и вызвали родителей, как того требуют правила учебного заведения.