Минобороны Армении сообщило, что 12 солдат попали в плен в ходе боёв на границе
При этом отмечается, что азербайджанская сторона несёт потери как среди личного состава, так и в количестве бронетехники.
Фото © Минобороны Армении
12 военнослужащих Армении попали в плен в ходе боевых действий с Азербайджаном на восточной границе. Об этом сказано в заявлении армянского Минобороны.
Отмечается, что интенсивные бои продолжаются и в результате ответных действий армянской стороны противник несёт большие потери личного состава, также уничтожено или выведено из строя около десятка единиц бронетехники.
"У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются. В плен попало 12 военнослужащих ВС Армении — семь контрактников, пять призывников", — сказано в записи ведомства.
Ранее в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты.
Комментариев: 0