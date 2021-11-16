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Минобороны Армении сообщило, что 12 солдат попали в плен в ходе боёв на границе

При этом отмечается, что азербайджанская сторона несёт потери как среди личного состава, так и в количестве бронетехники.

16 ноября, 14:31
<p>Фото © <a href="https://www.mil.am/hy/news/10116" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны Армении</a></p>

Фото © Минобороны Армении

12 военнослужащих Армении попали в плен в ходе боевых действий с Азербайджаном на восточной границе. Об этом сказано в заявлении армянского Минобороны.

Отмечается, что интенсивные бои продолжаются и в результате ответных действий армянской стороны противник несёт большие потери личного состава, также уничтожено или выведено из строя около десятка единиц бронетехники.

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"У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются. В плен попало 12 военнослужащих ВС Армении — семь контрактников, пять призывников", — сказано в записи ведомства.

Ранее в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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