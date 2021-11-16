Минобороны Армении сообщило, что 12 солдат попали в плен в ходе боёв на границе

12 военнослужащих Армении попали в плен в ходе боевых действий с Азербайджаном на восточной границе. Об этом сказано в заявлении армянского Минобороны.

Отмечается, что интенсивные бои продолжаются и в результате ответных действий армянской стороны противник несёт большие потери личного состава, также уничтожено или выведено из строя около десятка единиц бронетехники.

"У армянской стороны тоже есть потери. Данные проверяются. В плен попало 12 военнослужащих ВС Армении — семь контрактников, пять призывников", — сказано в записи ведомства.