Введение мессенджером "Телеграм" анимации для эмодзи персика и баклажана с сексуальным подтекстом в очередной раз подчёркивает уровень духовно-нравственного состояния социальных сетей. Таким мнением с Лайфом поделился председатель общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов.

"Это, конечно, мерзость. Если кто-то хотел соригинальничать, то это ниже плинтуса. <...> Соцсети формируют культуру. Если это таким образом делается, то нужно задуматься, что у нас вообще происходит с социальными сетями", — сказал эксперт.

Коченов отметил, что Совет отцов намерен сформировать соответствующее обращение и обязательно отреагировать на произошедшее, а также заключил, что "это порнография", которую нужно убрать.