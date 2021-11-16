"Ниже плинтуса": В Совете отцов назвали порнографией пошлые эмодзи персика и баклажана в Telegram
Руководитель организации Андрей Коченов отметил, что социальные сети, мессенджеры формируют культуру и в данном случае нужно задуматься о происходящем.
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Введение мессенджером "Телеграм" анимации для эмодзи персика и баклажана с сексуальным подтекстом в очередной раз подчёркивает уровень духовно-нравственного состояния социальных сетей. Таким мнением с Лайфом поделился председатель общественного совета, руководитель Совета отцов при уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов.
"Это, конечно, мерзость. Если кто-то хотел соригинальничать, то это ниже плинтуса. <...> Соцсети формируют культуру. Если это таким образом делается, то нужно задуматься, что у нас вообще происходит с социальными сетями", — сказал эксперт.
Коченов отметил, что Совет отцов намерен сформировать соответствующее обращение и обязательно отреагировать на произошедшее, а также заключил, что "это порнография", которую нужно убрать.
Ранее Лайф рассказывал, что "Телеграм" раскритиковали за пошлые эмодзи персика и "эякулирующего" баклажана. По мнению комментаторов, нововведение слишком откровенное и вообще ни к чему в мессенджере. Некоторые предположили, что в США за такую иконку можно схлопотать иск за сексуальные домогательства.
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