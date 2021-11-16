В Саратове суд отменил арест белоруса, слившего архив с пытками в колонии
Вместе с тем ранее МВД вычеркнуло Сергея Савельева из розыска, а прокуратура прекратила уголовное дело в отношении него.
Сергей Савельев. Скриншот © YouTube / "Осторожно: Собчак"
Суд отменил арест гражданина Белоруссии Сергея Савельева, передавшего правозащитникам видеоархив с пытками в больнице саратовской колонии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Октябрьского районного суда города Саратова.
"Постановление Октябрьского районного суда от 18 октября 2021 года отменено, производство по постановлению следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении Савельева С.В. меры пресечения в виде заключения под стражу прекращено", — сказано в постановлении суда.
Напомним, что ранее МВД вычеркнуло Савельева из базы розыска.
Недавно в Сети появилось видео с издевательствами над заключённым, который содержался в саратовской больнице. ФСИН начала проверку, которая находится на особом контроле руководства ведомства. После этого в Кремле призвали проверить запись, а СК возбудил уголовное дело. Следствие взял под контроль глава регионального управления ведомства. Виновным грозит до десяти лет за решёткой. 6 октября было возбуждено ещё четыре уголовных дела по фактам пыток осуждённых в тюремной больнице в Саратовской области.
А 23 октября МВД России объявило в федеральный розыск бывшего заключённого — программиста Сергея Савельева, который передал проекту Gulagu.net видеоархив с пытками осуждённых. Спустя несколько дней суд заочно арестовал подозреваемого за неправомерный доступ к информации во время нахождения в колонии, за её копирование в дальнейшем и передачу третьему лицу "для распространения в СМИ". 10 ноября стало известно, что прокуратура отменила уголовное дело в отношении Савельева. Это решение принял заместитель прокурора Саратовской области в связи с "его незаконностью и необоснованностью".
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