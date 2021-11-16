Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу, потому что не могла не отменить

На днях в своём инстаграме дочь Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, что, скорее всего, не будет устраивать свадьбу, ведь настроения для этого у неё совсем нет. У актрисы, известной всей России по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", диагностировали рак мозга в 2018 году. С тех пор страна с замершим дыханием следит за состоянием звезды.

В 2019-м Анастасии стало лучше. После операции болезнь перешла в стадию ремиссии, но сейчас, как рассказывают близкие, недуг вернулся. Врачи не опускают руки. Конечно, если даже незнакомые переживали за Заворотнюк, то уж жизнь её семейных перевернулась с ног на голову.

Когда подписчики дочери актрисы поинтересовались у неё, какое событие изменило её жизнь раз и навсегда, она ответила: "Болезнь мамы. Теперь жизнь как до и после". Молодой человек девушки сделал ей предложение, но из-за страшной болезни матери жених с невестой отложили торжество. Спустя мучительные годы Анна вообще сомневается, нужно ли устраивать праздник.