Дочь Анастасии Заворотнюк отменила свадьбу, потому что не могла не отменить
Никакого настроения устраивать праздник у жениха и невесты нет.
На днях в своём инстаграме дочь Анастасии Заворотнюк Анна объяснила, что, скорее всего, не будет устраивать свадьбу, ведь настроения для этого у неё совсем нет. У актрисы, известной всей России по роли няни Вики в сериале "Моя прекрасная няня", диагностировали рак мозга в 2018 году. С тех пор страна с замершим дыханием следит за состоянием звезды.
Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk, ТАСС / Сергей Виноградов
В 2019-м Анастасии стало лучше. После операции болезнь перешла в стадию ремиссии, но сейчас, как рассказывают близкие, недуг вернулся. Врачи не опускают руки. Конечно, если даже незнакомые переживали за Заворотнюк, то уж жизнь её семейных перевернулась с ног на голову.
Когда подписчики дочери актрисы поинтересовались у неё, какое событие изменило её жизнь раз и навсегда, она ответила: "Болезнь мамы. Теперь жизнь как до и после". Молодой человек девушки сделал ей предложение, но из-за страшной болезни матери жених с невестой отложили торжество. Спустя мучительные годы Анна вообще сомневается, нужно ли устраивать праздник.
В это время у меня не было никакого настроения устраивать торжество. Вы, наверное, понимаете, о чём я говорю. Поэтому сейчас это всё в подвешенном состоянии. Я до сих пор не понимаю, хочется мне этого или не хочется. Я имею в виду именно свадьбу конкретно
Фото © Instagram / anna_zavorotnyuk
Кто именно стал избранником Анны — неизвестно. Девушка никогда не называла имени молодого человека и не показывала его в своём блоге. Единственная информация о нём — он "скорее блондин", шутила однажды дочь Заворотнюк. Познакомились ребята, когда Анна уехала учиться в США. СМИ выяснили, что родился и вырос юноша в Москве, пишет kp.ru.
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