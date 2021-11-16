Организатор концертов Бузовой и Тимати Труханов погиб в Танзании после вероятного отравления

Организатор концертов Никита Труханов, более известный как Никита Краш, погиб на отдыхе в Танзании. Причём туда он отправился вместе со своей семьёй, а обнаружил его тело сын, сообщает kp.ru.

Отмечается, что утром 14 ноября восьмилетний мальчик попытался разбудить родителей, но не смог. Ребёнок позвонил родному дяде и рассказал о происходящем, тогда тот забил тревогу. Прибывшие в номер охрана отеля и полицейские установили, что 34-летний организатор скончался, а его супруга находится в коме. Правоохранители выяснили, что накануне пару сильно тошнило, поэтому было выдвинуто предположение, что их отравили.

Сейчас полицейские продолжают расследование. Источник издания уточнил, что семья не приобрела страховку перед отдыхом, для решения вопроса транспортировки тела Труханова и возвращения его семьи на родину в Танзанию вылетел брат его супруги.

Никита Труханов был известным организатором концертов в Казани. На его счету выступления многих российских звёзд, включая Ольгу Бузову, Тимати, Элджея, Диану Арбенину и других.