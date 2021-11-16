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Регион
Опубликовано 16 ноября 2021, 17:17
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Организатор концертов Бузовой и Тимати Труханов погиб в Танзании после вероятного отравления

Никита Труханов. Фото © Instagram / concert_afisha_booking

Никита Труханов. Фото © Instagram / concert_afisha_booking

Его супруга впала в кому, сейчас она госпитализирована. Местная полиция проводит расследование случившегося.

Организатор концертов Никита Труханов, более известный как Никита Краш, погиб на отдыхе в Танзании. Причём туда он отправился вместе со своей семьёй, а обнаружил его тело сын, сообщает kp.ru.

Отмечается, что утром 14 ноября восьмилетний мальчик попытался разбудить родителей, но не смог. Ребёнок позвонил родному дяде и рассказал о происходящем, тогда тот забил тревогу. Прибывшие в номер охрана отеля и полицейские установили, что 34-летний организатор скончался, а его супруга находится в коме. Правоохранители выяснили, что накануне пару сильно тошнило, поэтому было выдвинуто предположение, что их отравили.

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Сейчас полицейские продолжают расследование. Источник издания уточнил, что семья не приобрела страховку перед отдыхом, для решения вопроса транспортировки тела Труханова и возвращения его семьи на родину в Танзанию вылетел брат его супруги.

Никита Труханов был известным организатором концертов в Казани. На его счету выступления многих российских звёзд, включая Ольгу Бузову, Тимати, Элджея, Диану Арбенину и других.

Ранее врач-гастроэнтеролог Никита Харлов объяснил, как не отравиться во время отдыха за рубежом. По его мнению, туристам никто не гарантирует, что при готовке блюд в отеле соблюдаются все правила.

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Артур Лапсаков
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