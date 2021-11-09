В Москве найден мёртвым известный юрист Артур Воробьёв

В Москве найден мёртвым известный адвокат, автор книги "Дело Йукоса как зеркало русской адвокатуры" Артур Воробьёв. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело юриста было обнаружено в его собственной квартире на юго-западе Москвы около полуночи. На месте полицейские нашли ружьё ТОЗ-106. Артуру Воробьёву было 64 года. Он состоял в коллегии адвокатов Москвы "Канон".