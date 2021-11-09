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В Москве найден мёртвым известный юрист Артур Воробьёв

Тело обнаружили накануне в его собственной квартире на юго-западе столицы.

9 ноября, 08:18
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<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/people/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80-%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%8C%D0%B5%D0%B2/100004417184523/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Артур Воробьёв</a></p>

Фото © Facebook / Артур Воробьёв

В Москве найден мёртвым известный адвокат, автор книги "Дело Йукоса как зеркало русской адвокатуры" Артур Воробьёв. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Тело юриста было обнаружено в его собственной квартире на юго-западе Москвы около полуночи. На месте полицейские нашли ружьё ТОЗ-106. Артуру Воробьёву было 64 года. Он состоял в коллегии адвокатов Москвы "Канон".

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Ранее Лайф писал, что в Словакии был найден мёртвым генеральный директор словацкого хоккейного клуба "Братислава" Душан Пашек.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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