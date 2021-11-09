В Москве найден мёртвым известный юрист Артур Воробьёв
Тело обнаружили накануне в его собственной квартире на юго-западе столицы.
Фото © Facebook / Артур Воробьёв
В Москве найден мёртвым известный адвокат, автор книги "Дело Йукоса как зеркало русской адвокатуры" Артур Воробьёв. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Тело юриста было обнаружено в его собственной квартире на юго-западе Москвы около полуночи. На месте полицейские нашли ружьё ТОЗ-106. Артуру Воробьёву было 64 года. Он состоял в коллегии адвокатов Москвы "Канон".
Ранее Лайф писал, что в Словакии был найден мёртвым генеральный директор словацкого хоккейного клуба "Братислава" Душан Пашек.
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