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Регион
Опубликовано 16 ноября 2021, 17:24

В Госдуму поступил проект о поправках к закону об иноагентах

Ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иностранным агентам предупреждение и давать время на исправление ситуации.

В Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поступил проект по внесению поправок в закон об иноагентах, составленный Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союзом журналистов России (СЖР). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Документ действительно пришёл. Изучаем", — рассказал собеседник агентства.

ООО "Как бы инагент" признано иноагентом
ООО "Как бы инагент" признано иноагентом

Отметим, что ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время, чтобы исправить ситуацию, а не сразу принимать меры.

Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.

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Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Варвара Романова
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