В Госдуму поступил проект о поправках к закону об иноагентах

Ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иностранным агентам предупреждение и давать время на исправление ситуации.

В Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поступил проект по внесению поправок в закон об иноагентах, составленный Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союзом журналистов России (СЖР). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета.

"Документ действительно пришёл. Изучаем", — рассказал собеседник агентства.

Отметим, что ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время, чтобы исправить ситуацию, а не сразу принимать меры.