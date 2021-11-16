В Госдуму поступил проект о поправках к закону об иноагентах
Ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иностранным агентам предупреждение и давать время на исправление ситуации.
В Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений поступил проект по внесению поправок в закон об иноагентах, составленный Советом при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и Союзом журналистов России (СЖР). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу комитета.
"Документ действительно пришёл. Изучаем", — рассказал собеседник агентства.
Отметим, что ранее СПЧ предложил сначала выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время, чтобы исправить ситуацию, а не сразу принимать меры.
Лайф рассказывал, что в Кремле не собираются прислушиваться к критике других стран по поводу закона об иноагентах. Как подчеркнул в октябре Дмитрий Песков, речь идёт о нашем внутреннем законодательстве и мы не намерены его ни с кем обсуждать.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ