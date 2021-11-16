Папа римский назвал возвратом в прошлое возведение стен от мигрантов

Признаком возврата в прошлое счёл строительство стен для сдерживания мигрантов папа римский Франциск. Слова понтифика, прозвучавшие в речи по случаю 40-летия деятельности центра "Асталли", римского отделения Иезуитской службы беженцев, передаёт Rai News.

По мнению папы, в последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому. Понтифик отметил конфликты, вспыхивающие в различных частях мира, а также появляющиеся национализм и популизм. Вместе с тем он подчеркнул, что строительство стен и возврат беженцев в небезопасные места для правительств являются будто единственным вариантом управления передвижениями граждан.