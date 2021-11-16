Папа римский назвал возвратом в прошлое возведение стен от мигрантов
Строительство заборов, по мнению понтифика, выглядит как единственное решение, на которое способны политики, чтобы управлять передвижениями граждан.
Фото © Instagram / franciscus
Признаком возврата в прошлое счёл строительство стен для сдерживания мигрантов папа римский Франциск. Слова понтифика, прозвучавшие в речи по случаю 40-летия деятельности центра "Асталли", римского отделения Иезуитской службы беженцев, передаёт Rai News.
По мнению папы, в последние десятилетия история демонстрирует признаки возврата к прошлому. Понтифик отметил конфликты, вспыхивающие в различных частях мира, а также появляющиеся национализм и популизм. Вместе с тем он подчеркнул, что строительство стен и возврат беженцев в небезопасные места для правительств являются будто единственным вариантом управления передвижениями граждан.
"Однако за эти последние 40 лет и в этой пустыне появились признаки надежды, которые позволяют нам мечтать о том, чтобы двигаться навстречу <...> большему единству", — сказал папа римский Франциск.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу. Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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