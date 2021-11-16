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Зобнин пропустит около трёх недель из-за травмы, полученной в матче с Хорватией

Напомним, наша национальная команда проиграла в решающем матче отбора ЧМ-2022 и теперь будет играть в стыковых встречах.

16 ноября, 14:40

Фото © ФК "Спартак-Москва"

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин пропустит до трёх недель из-за травмы, которую он получил в расположении сборной России по футболу. Об этом информирует пресс-служба красно-белых.

"Роман Зобнин получил мышечное повреждение, находясь в расположении сборной России. Это произошло в матче отборочного турнира чемпионата мира против Хорватии", — говорится в сообщении.

Полузащитник "Спартака" Литвинов заявил, что клуб ещё может побороться за чемпионство

Полузащитник "Спартака" Литвинов заявил, что клуб ещё может побороться за чемпионство

В клубе также пожелали Зобнину скорейшего выздоровления и возвращения в строй.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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