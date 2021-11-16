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Глава "Нафтогаза" Витренко назвал новую "дочку" Nord Stream 2 AG трюком "Газпрома"

Он призвал США обратить внимание на подобные действия российской компании и ввести в отношении оператора санкции.

16 ноября, 14:49
<p>Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO</p>

Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал юридическим трюком создание Nord Stream 2 AG "дочки" в ФРГ для сертификации оператора "Северного потока – 2". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

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Витренко отметил, что такое решение не соответствует европейским законам. Однако, по его мнению, приостановка сертификации "Северного потока – 2" — новость хорошая. Глава "Нафтогаза" уверен, что "Газпром" прибегает к юридическим трюкам. Энергетическая компания заявила немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю фирму в Германии, которая будет независимым оператором трубопровода "Северный поток – 2", причём только части, расположенной на территории ФРГ.

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"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", — заявил Витренко.

Киев призывает США обратить внимание на подобные трюки российской компании и ввести в отношении оператора "Северного потока – 2" санкции, заключил Витренко.

Ранее Лайф сообщал, что цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG. Напомним, немецкий регулятор требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".

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В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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