Глава "Нафтогаза" Витренко назвал новую "дочку" Nord Stream 2 AG трюком "Газпрома"

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал юридическим трюком создание Nord Stream 2 AG "дочки" в ФРГ для сертификации оператора "Северного потока – 2". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

Витренко отметил, что такое решение не соответствует европейским законам. Однако, по его мнению, приостановка сертификации "Северного потока – 2" — новость хорошая. Глава "Нафтогаза" уверен, что "Газпром" прибегает к юридическим трюкам. Энергетическая компания заявила немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю фирму в Германии, которая будет независимым оператором трубопровода "Северный поток – 2", причём только части, расположенной на территории ФРГ.

"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", — заявил Витренко.