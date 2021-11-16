Глава "Нафтогаза" Витренко назвал новую "дочку" Nord Stream 2 AG трюком "Газпрома"
Он призвал США обратить внимание на подобные действия российской компании и ввести в отношении оператора санкции.
Фото © ТАСС / EPA / STEPAN FRANKO
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко назвал юридическим трюком создание Nord Stream 2 AG "дочки" в ФРГ для сертификации оператора "Северного потока – 2". Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".
Витренко отметил, что такое решение не соответствует европейским законам. Однако, по его мнению, приостановка сертификации "Северного потока – 2" — новость хорошая. Глава "Нафтогаза" уверен, что "Газпром" прибегает к юридическим трюкам. Энергетическая компания заявила немецкому регулятору о намерениях создать дочернюю фирму в Германии, которая будет независимым оператором трубопровода "Северный поток – 2", причём только части, расположенной на территории ФРГ.
"Это насмешка над европейскими правилами. Это не соответствует ни духу, ни букве европейского законодательства по сертификации газопроводов", — заявил Витренко.
Киев призывает США обратить внимание на подобные трюки российской компании и ввести в отношении оператора "Северного потока – 2" санкции, заключил Витренко.
Ранее Лайф сообщал, что цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG. Напомним, немецкий регулятор требует, чтобы компания Nord Stream 2 AG передала основной капитал, касающийся трубопровода, в собственность своей германской "дочки".
В начале сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен, а 18 октября стало известно, что первая нитка газопровода заполнена техническим газом. Отмечалось, что Россия готова начать поставки топлива на следующий день после получения соответствующего разрешения от немецкого регулятора.
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