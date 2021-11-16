"Не заслуживаем места на ЧМ-2022": Познер считает низким уровень игры сборной России по футболу
В матче против хорватов наши футболисты впервые за четыре года ни разу не пробили в створ ворот соперника в официальной встрече.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Телеведущий и журналист Владимир Познер считает, что сборная России по футболу не заслуживает места в финальном турнире чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает "Матч ТВ".
В минувшее воскресенье российские футболисты проиграли на выезде Хорватии в решающем матче отборочного турнира ЧМ-2022 со счётом 0:1. Единственный гол в свои ворота на 81-й минуте забил Фёдор Кудряшов. Впервые за четыре года наша команда не нанесла ни одного удара в створ ворот соперника в официальной встрече.
"Если оценивать уровень нашего футбола объективно, то он не заслуживает того, чтобы быть в финальной части чемпионата мира. Я не специалист, а просто давно смотрю футбол, но даже я вижу, что у нашей команды нет достаточной техники, скорости и класса", — заявил Познер.
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Сборная России заняла второе место в отборочной группе и не смогла получить прямую путёвку в финальный турнир чемпионата мира. Весной 2022 года команда Валерия Карпина сыграет в стыковых матчах за право поехать в Катар, где пройдёт первенство.
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