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В найденной в Петербурге сумке с человеческими останками обнаружили паспорт пенсионера

Два дня назад дочь пожилого мужчины сообщила о его исчезновении. Следователи назначили экспертизу для установления личности погибшего.

16 ноября, 15:05

Скриншот © Telegram / SHOT

В сумке с человеческими останками нашли паспорт пенсионера из Петербурга. Видео © Telegram / SHOT

В сумке с частями тела человека, которую рабочие нашли у реки Смоленка в Санкт-Петербурге, обнаружили паспорт на имя 66-летнего жителя Северной столицы Александра Ивановича Генералова. Об этом Лайфу сообщил источник. Что касается останков, по нашим данным, в сумке находились голова мужчины, руки и верхняя часть туловища.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, два дня назад местные волонтёры распространили листовку о поисках пенсионера, об исчезновении пожилого мужчины сообщила дочь. Проводятся экспертизы для установления личности погибшего.

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Напомним, жуткую находку сегодня, 16 ноября, сделали рабочие, которые трудились у набережной, возле дома № 30 по улице Кораблестроителей. Клетчатая сумка была привязана к тележке.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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