В найденной в Петербурге сумке с человеческими останками обнаружили паспорт пенсионера

В сумке с частями тела человека, которую рабочие нашли у реки Смоленка в Санкт-Петербурге, обнаружили паспорт на имя 66-летнего жителя Северной столицы Александра Ивановича Генералова. Об этом Лайфу сообщил источник. Что касается останков, по нашим данным, в сумке находились голова мужчины, руки и верхняя часть туловища.