Гендиректор "Кронштадта" Богатиков допустил возможность создания в России робота-убийцы

Генеральный директор компании "Кронштадт" Сергей Богатиков заявил, что создание робота-убийцы не представляет для России технической проблемы. В беседе с РИА "Новости" он отметил, что главная сложность заключается в том, чтобы научить разработку применять оружие именно по противнику.

"Создание полного робота-убийцы не является проблемой. Тем более что системы вооружения, способные действовать полностью автоматически, существуют в наших Вооружённых силах ещё со времён СССР", — сказал Богатиков.

Он считает, что основной проблемой при разработке такого беспилотника станет его последующее обучение тому, как действовать при сложной обстановке на поле боя и открывать огонь только по противнику. Кроме того, важен морально-правовой аспект уничтожения роботом живого существа.

"Предстоит проделать огромную работу, которая в итоге полностью поменяет облик войны, способы ведения боевых действий. Когда на поле боя столкнутся роботы, но не человек", — заключил гендиректор "Кронштадта".