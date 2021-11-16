СБУ назвала лидера украинских антиваксеров агентом Москвы

Служба безопасности Украины подозревает лидера антиваксеров в попытке захвата власти. Призывы злоумышленников к изменению конституционного строя якобы координируют "российские кураторы". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно релизу, сотрудники правоохранительных органов заблокировали деятельность всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в государстве". Отмечается, что лидеру антиваксеров и ещё одному фигуранту дела, который является гражданином России, сообщили о подозрении по статье "Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти". У СБУ якобы имеются "безоговорочные" доказательства причастности этих двух человек к противоправной деятельности.

"В том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников, которые должны были захватить власть в соответствующих регионах. Затем они собирались создать на территории Украины собственные территориальные общины с собственной милицией и экономикой", — говорится в сообщении.

Также в ходе обысков были изъяты доказательства, которые указывают на "возможное финансирование их деятельности представителями РФ". В настоящий момент следствие продолжается.