Военный эксперт Леонков объяснил, с чем связано последнее обострение между Азербайджаном и Арменией
По словам собеседника Лайфа, свою роль здесь играет нерешённая проблема демаркации границ и неудовлетворённость итогами конфликта сентября – ноября 2020 года, причём с азербайджанской стороны.
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Подписанное в прошлом году трёхстороннее соглашение помогает контролировать ситуацию в Нагорном Карабахе, но не решает острейшей старой проблемы — демаркации границ. Об этом в беседе с Лайфом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.
"В некоторых областях не существует чётких границ между Азербайджаном и Арменией. Вопрос в течение 30 лет не был решён. Часть территории осталась без определения, где территория армянская, где азербайджанская", — отметил он.
По словам Леонкова, в азербайджанских социальных сетях и СМИ всё чаще звучат призывы к тому, чтобы начать боевые действия против Армении: общество не удовлетворено результатами второй карабахской войны, длившейся 44 дня, и полагает, что не надо останавливаться на достигнутом. Подливает масла в огонь и Турция.
"Но здесь есть нюанс: для Армении Россия является военным союзником. У Нагорного Карабаха нет юридического статуса — так же, как и у границ. Поэтому там так сложно. Но, если вдруг будет агрессия непосредственно против Армении, тогда договор Союзного государства в военном плане может быть приведён в действие со всеми вытекающими для Азербайджана последствиями", — считает Леонков.
Ранее в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В Ереване уже заявили о жертвах на армяно-азербайджанской границе и сообщили, что 12 их солдат попали в плен. Кроме того, Армения попросила Россию о защите её территорий от Азербайджана. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.
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