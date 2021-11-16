Военный эксперт Леонков объяснил, с чем связано последнее обострение между Азербайджаном и Арменией

Подписанное в прошлом году трёхстороннее соглашение помогает контролировать ситуацию в Нагорном Карабахе, но не решает острейшей старой проблемы — демаркации границ. Об этом в беседе с Лайфом сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

"В некоторых областях не существует чётких границ между Азербайджаном и Арменией. Вопрос в течение 30 лет не был решён. Часть территории осталась без определения, где территория армянская, где азербайджанская", — отметил он.

По словам Леонкова, в азербайджанских социальных сетях и СМИ всё чаще звучат призывы к тому, чтобы начать боевые действия против Армении: общество не удовлетворено результатами второй карабахской войны, длившейся 44 дня, и полагает, что не надо останавливаться на достигнутом. Подливает масла в огонь и Турция.