Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали за освещение ситуации в пограничной зоне
Съёмочная группа была взята под стражу силовиками за якобы незаконное нахождение в зоне чрезвычайного положения.
Фото © ТАСС / Леонид Щеглов / БелТА
Журналисты RT France, накануне задержанные на границе Польши с Белоруссией, оштрафованы на 300 долларов каждый за освещение ситуации в зоне чрезвычайного положения. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.
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Съёмочная группа RT France была задержана польскими силовиками на границе за якобы незаконное нахождение. Уточняется, что Варшава запрещает работать там без разрешения. По сообщениям журналистов, полиция республики вела себя очень недружелюбно, после чего связь с репортёрами пропала.
По данному инциденту также высказался глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш. Он назвал действия польских властей цензурой.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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