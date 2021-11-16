Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали за освещение ситуации в пограничной зоне

Журналисты RT France, накануне задержанные на границе Польши с Белоруссией, оштрафованы на 300 долларов каждый за освещение ситуации в зоне чрезвычайного положения. Об этом сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье.

Съёмочная группа RT France была задержана польскими силовиками на границе за якобы незаконное нахождение. Уточняется, что Варшава запрещает работать там без разрешения. По сообщениям журналистов, полиция республики вела себя очень недружелюбно, после чего связь с репортёрами пропала.

По данному инциденту также высказался глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутерреш. Он назвал действия польских властей цензурой.