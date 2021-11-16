Бывшего росгвардейца из Перми приговорили к 13 годам за изнасилование школьника

В Перми суд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника Росгвардии, который надругался над 11-летним мальчиком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката потерпевших Анастасию Шардакову.

Вместе с тем подсудимого лишили воинского звания лейтенанта, а также приговорили к штрафу в размере 20 тысяч рублей. При этом адвокат отметила, что с их стороны готовится апелляция. Добавим, что, согласно приговору, срок бывший правоохранитель проведёт в колонии строгого режима.

Сам инцидент произошёл в сентябре прошлого года в Орджоникидзевском районе Перми. По данным местных СМИ, росгвардеец проник в квартиру, где попытался изнасиловать женщину с ограниченными возможностями здоровья. На крики выбежал 11-летний сын, который вступился за неё. Тогда страж порядка совершил в отношении подростка насильственные действия. Задержать насильника удалось на следующий день на выезде из города.