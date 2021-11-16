Шойгу обсудил с армянским коллегой Папикяном обострение на азербайджанской границе

Министр обороны Армении Сурен Папикян и его российский коллега Сергей Шойгу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики.

"Министр обороны Армении представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сложившуюся вследствие провокации ВС Азербайджана. Министр обороны России выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.