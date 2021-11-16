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Шойгу обсудил с армянским коллегой Папикяном обострение на азербайджанской границе

В Ереване убеждены, что действия азербайджанской стороны являются "грубым нарушением положений трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", ставящим под угрозу весь переговорный процесс.

16 ноября, 15:41
<p>Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL</p>

Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Министр обороны Армении Сурен Папикян и его российский коллега Сергей Шойгу обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба оборонного ведомства республики.

"Министр обороны Армении представил ситуацию на армяно-азербайджанской границе, сложившуюся вследствие провокации ВС Азербайджана. Министр обороны России выразил готовность приложить все усилия для прекращения боевых действий", — говорится в сообщении.

Со слов Папикяна, действия азербайджанской стороны являются "грубым нарушением положений трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года", ставящим под угрозу весь переговорный процесс.

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Ранее в Минобороны Армении обвинили Азербайджан в обстреле позиций на границе. В Баку же утверждают, что провокацию устроил Ереван, в ответ на это военные уничтожили армянские противотанковые средства и миномёты. В Ереване уже заявили о жертвах на армяно-азербайджанской границе и сообщили, что 12 их солдат попали в плен. Кроме того, Армения попросила Россию о защите её территорий от Азербайджана. Как отметил секретарь Совбеза республики, Ереван намерен активизировать свои шаги в рамках ОДКБ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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