В Минздраве РФ предложили платить медикам по 200 рублей за каждого привитого

Минздрав РФ предложил выплачивать по 200 рублей медицинским работникам за каждого прошедшего вакцинацию от коронавирусной инфекции. Соответствующий проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Совокупный размер выплаты в целях материального стимулирования медицинских и иных работников федеральных органов исполнительной власти, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против CoViD-19, составляет 200 рублей за одного вакцинированного", — указано в пояснительной записке.

Уточняется, что 200 рублей предлагается выплачивать за одного привитого двумя дозами препарата. Так, на первом этапе медик получит 60 рублей за консультацию пациента. За осмотр — 40 рублей, а за сам укол — 30 рублей. На втором этапе за осмотр планируется выплачивать по 40 рублей, а за прививку — 30 рублей.



А вот распределить выплату при вакцинации однокомпонентной вакциной предлагается по-другому. За консультацию медикам намерены заплатить 90 рублей, за осмотр и укол — по 60 и 50 рублей соответственно.