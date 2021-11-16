Учёные из Колорадо выяснили, что мужчины распространяют CoViD-19 чаще женщин
Специалисты объяснили это большим объёмом лёгких у представителей сильного пола.
Фото © AP Photo / Roman Yarovitcyn
Научный журнал Environmental Science and Technology Letters опубликовал статью, в которой говорится, что мужчины распространяют CoViD-19 чаще женщин.
К этому исследованию учёных подтолкнули эксперименты о роли пения в распространении болезни. Оказалось, что чем громче человек говорит или поёт, тем больше создаёт "респираторных выбросов" (или тем больше выдыхает микроскопических капелек жидкости, через которые и передаётся коронавирус).
В исследовании участвовало 100 добровольцев в возрасте от 12 лет и старше. Среди них были специалисты по вокалу, актёры, танцоры и специалисты по игре на духовых инструментах. Испытуемых поделили на две равные группы: несовершеннолетние в возрасте 12–18 лет и взрослые от 18 лет и старше.
Специальное оборудование улавливало и измеряло производимые ими частицы. При этом часть экспериментов происходила с использованием лицевых масок, а часть — без них. Выяснилось, что при пении возникает на 77% больше частиц, чем при разговоре. Кроме того, взрослые производят на 62% больше частиц, чем дети, а мужчины — на 30% больше, чем женщины. Учёные объяснили это большим объёмом лёгких у мужчин.
Ранее сингапурские учёные заявили, что коронавирус передаётся во время разговора. Лайф рассказал, что во время обычной беседы образуются мелкие частицы, которые содержат даже больше вируса, чем крупные.
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