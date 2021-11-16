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Учёные из Колорадо выяснили, что мужчины распространяют CoViD-19 чаще женщин

Специалисты объяснили это большим объёмом лёгких у представителей сильного пола.

16 ноября, 16:51
<p>Фото © AP Photo / Roman Yarovitcyn</p>

Фото © AP Photo / Roman Yarovitcyn

Научный журнал Environmental Science and Technology Letters опубликовал статью, в которой говорится, что мужчины распространяют CoViD-19 чаще женщин.

К этому исследованию учёных подтолкнули эксперименты о роли пения в распространении болезни. Оказалось, что чем громче человек говорит или поёт, тем больше создаёт "респираторных выбросов" (или тем больше выдыхает микроскопических капелек жидкости, через которые и передаётся коронавирус).

В исследовании участвовало 100 добровольцев в возрасте от 12 лет и старше. Среди них были специалисты по вокалу, актёры, танцоры и специалисты по игре на духовых инструментах. Испытуемых поделили на две равные группы: несовершеннолетние в возрасте 12–18 лет и взрослые от 18 лет и старше.

Специальное оборудование улавливало и измеряло производимые ими частицы. При этом часть экспериментов происходила с использованием лицевых масок, а часть — без них. Выяснилось, что при пении возникает на 77% больше частиц, чем при разговоре. Кроме того, взрослые производят на 62% больше частиц, чем дети, а мужчины — на 30% больше, чем женщины. Учёные объяснили это большим объёмом лёгких у мужчин.

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Ранее сингапурские учёные заявили, что коронавирус передаётся во время разговора. Лайф рассказал, что во время обычной беседы образуются мелкие частицы, которые содержат даже больше вируса, чем крупные.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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