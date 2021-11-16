Новые ограничения могут ввести в Крыму для тех, кто ещё не вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов.

Он отметил, что по части демократии российским властям зачастую ставят в пример западные страны. Однако "многие из них", как подчеркнул Аксёнов, гражданам, которые не сделали прививки, вообще запретили выходить из дома.

"На территории нашей страны такие меры до сих пор приняты не были, однако в случае негативного развития ситуации может быть всё что угодно", — написал глава Крыма в своём телеграм-канале.

Аксёнов добавил, что на данный момент план вакцинации на полуострове выполнен на 63%, в то время как по стране уровень составляет 62%. Вместе с тем он призвал местных жителей не расслабляться и продолжать носить маски в общественных местах и по возможности пройти вакцинацию.