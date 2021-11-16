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Amazon оштрафовали на $500 тысяч за сокрытие данных о заражённых ковидом сотрудниках

Генпрокурор Калифорнии заявил, что ретейлер таким образом подвергает опасности здоровье работников. В исковом заявлении также говорится, что компания должна прекратить подобные "вредоносные практики".

16 ноября, 17:14
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Власти Калифорнии обязали американского онлайн-ретейлера Amazon выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов за сокрытие случаев заражения коронавирусом среди работников. Как оказалось, это нарушает закон штата "О праве на информацию", согласно которому все компании должны сообщать о выявленных CoViD-19-прецедентах как государственным органам, так и собственным сотрудникам.

Как пишет газета Los Angeles Times, генпрокурор Калифорнии заявил, что Amazon скрывает подобную информацию среди своих же работников, чем подвергает опасности их здоровье. В исковом заявлении говорится, что ретейлер должен прекратить эти "вредоносные практики".

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Интересно отметить, что нарушения зафиксированы на 150 предприятиях Amazon только в Калифорнии. Поэтому не исключено, что они есть и в других штатах.

Ранее Лайф сообщал, что суд в Москве снова оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент. Согласно постановлению, компании должны выплатить два и четыре миллиона соответственно.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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