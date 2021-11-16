Amazon оштрафовали на $500 тысяч за сокрытие данных о заражённых ковидом сотрудниках

Власти Калифорнии обязали американского онлайн-ретейлера Amazon выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов за сокрытие случаев заражения коронавирусом среди работников. Как оказалось, это нарушает закон штата "О праве на информацию", согласно которому все компании должны сообщать о выявленных CoViD-19-прецедентах как государственным органам, так и собственным сотрудникам.

Как пишет газета Los Angeles Times, генпрокурор Калифорнии заявил, что Amazon скрывает подобную информацию среди своих же работников, чем подвергает опасности их здоровье. В исковом заявлении говорится, что ретейлер должен прекратить эти "вредоносные практики".

Интересно отметить, что нарушения зафиксированы на 150 предприятиях Amazon только в Калифорнии. Поэтому не исключено, что они есть и в других штатах.