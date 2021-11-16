Amazon оштрафовали на $500 тысяч за сокрытие данных о заражённых ковидом сотрудниках
Генпрокурор Калифорнии заявил, что ретейлер таким образом подвергает опасности здоровье работников. В исковом заявлении также говорится, что компания должна прекратить подобные "вредоносные практики".
Фото © Shutterstock
Власти Калифорнии обязали американского онлайн-ретейлера Amazon выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов за сокрытие случаев заражения коронавирусом среди работников. Как оказалось, это нарушает закон штата "О праве на информацию", согласно которому все компании должны сообщать о выявленных CoViD-19-прецедентах как государственным органам, так и собственным сотрудникам.
Как пишет газета Los Angeles Times, генпрокурор Калифорнии заявил, что Amazon скрывает подобную информацию среди своих же работников, чем подвергает опасности их здоровье. В исковом заявлении говорится, что ретейлер должен прекратить эти "вредоносные практики".
Интересно отметить, что нарушения зафиксированы на 150 предприятиях Amazon только в Калифорнии. Поэтому не исключено, что они есть и в других штатах.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Москве снова оштрафовал Google и Telegram за отказ удалить запрещённый контент. Согласно постановлению, компании должны выплатить два и четыре миллиона соответственно.
Лента новостей
В МИД РФ рассказали о контактах с Арменией и Азербайджаном по урегулированию обострения на границе
сегодня в 17:12
Двое рабочих пострадали при обрушении стены и строительных лесов в Москве
сегодня в 17:09
В Генштабе Белоруссии заявили о применении польскими силовиками средств с токсичными химикатами
сегодня в 17:01
Комментариев: 0