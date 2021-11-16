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Двое рабочих пострадали при обрушении стены и строительных лесов в Москве

Их извлекли из-под конструкций и передали медикам. По данному факту прокуратура проводит проверку.

16 ноября, 17:09
<p>Фото © <a href="https://t.me/moscowproc/424" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Фото © Прокуратура Москвы

Двое рабочих пострадали в результате обрушения стены и строительных лесов при проведении ремонтных работ в административном здании в районе Хорошёвского шоссе в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент случился в доме 16, корпус 3. В МЧС Лайфу уточнили, что работники проводили ремонт на одном из первых этажей, в ходе которого случилось частичное падение стены и строительных лесов на площади пять квадратных метров. Под конструкциями оказались двое рабочих, их извлекли и передали медикам. По данному факту начата проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане подростка и мужчину насмерть засыпало грунтом на земельных работах. Оба погибших, одному из которых было всего 14 лет, скончались на месте происшествия до приезда медиков.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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