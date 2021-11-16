Двое рабочих пострадали при обрушении стены и строительных лесов в Москве

Двое рабочих пострадали в результате обрушения стены и строительных лесов при проведении ремонтных работ в административном здании в районе Хорошёвского шоссе в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Инцидент случился в доме 16, корпус 3. В МЧС Лайфу уточнили, что работники проводили ремонт на одном из первых этажей, в ходе которого случилось частичное падение стены и строительных лесов на площади пять квадратных метров. Под конструкциями оказались двое рабочих, их извлекли и передали медикам. По данному факту начата проверка.