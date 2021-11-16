Двое рабочих пострадали при обрушении стены и строительных лесов в Москве
Их извлекли из-под конструкций и передали медикам. По данному факту прокуратура проводит проверку.
Фото © Прокуратура Москвы
Двое рабочих пострадали в результате обрушения стены и строительных лесов при проведении ремонтных работ в административном здании в районе Хорошёвского шоссе в Москве. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Инцидент случился в доме 16, корпус 3. В МЧС Лайфу уточнили, что работники проводили ремонт на одном из первых этажей, в ходе которого случилось частичное падение стены и строительных лесов на площади пять квадратных метров. Под конструкциями оказались двое рабочих, их извлекли и передали медикам. По данному факту начата проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что в Татарстане подростка и мужчину насмерть засыпало грунтом на земельных работах. Оба погибших, одному из которых было всего 14 лет, скончались на месте происшествия до приезда медиков.
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