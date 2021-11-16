В Генштабе Белоруссии заявили о применении польскими силовиками средств с токсичными химикатами

Заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Малык заявил, что польские силовики для борьбы с мигрантами использовали средства с токсичными химикатами. Об этом сообщает БелТА.

"Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия", — сказал Малык.

При этом он отметил, что необдуманное использование таких спецсредств может привести к необратимым последствиям для здоровья находящихся на границе людей. По его словам, наибольшую опасность это представляет для лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания и зрения.

Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку, заявил Малык. Он добавил, что у военного ведомства вызывает настороженность информация о применении их в нынешней ситуации.

Ранее Лайф сообщал, что штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ. Толпу удалось оттеснить.