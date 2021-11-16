В Генштабе Белоруссии заявили о применении польскими силовиками средств с токсичными химикатами
В Минске указали, что необдуманное использование таких растворов может привести к необратимым последствиям для здоровья находящихся на границе людей.
Фото © ТАСС / Пограничный комитет РБ
Заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооружённых сил Белоруссии Игорь Малык заявил, что польские силовики для борьбы с мигрантами использовали средства с токсичными химикатами. Об этом сообщает БелТА.
"Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия", — сказал Малык.
При этом он отметил, что необдуманное использование таких спецсредств может привести к необратимым последствиям для здоровья находящихся на границе людей. По его словам, наибольшую опасность это представляет для лиц с хроническими заболеваниями органов дыхания и зрения.
Министерство обороны считает, что подобные действия должны получить правовую оценку, заявил Малык. Он добавил, что у военного ведомства вызывает настороженность информация о применении их в нынешней ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что штурмующие границу беженцы забросали камнями польских солдат, им ответили водомётами. Кроме того, пограничники применили светошумовые гранаты, а также газ. Толпу удалось оттеснить.
Напомним, утром 8 ноября стало известно, что из Белоруссии в сторону польской границы направилось несколько тысяч мигрантов. Минобороны Польши заявило о полной боеготовности армии, на границе дежурит несколько тысяч польских солдат. Беженцы возвращаться обратно не собираются: они разбили лагерь и пытаются прорваться через границу.
Так, ночью 10 ноября двум большим группам мигрантов удалось зайти на территорию Польши, но силовики жёстко вытеснили их обратно, многие беженцы получили ранения. 15 ноября у пункта пропуска Брузги началась сильная давка, беженцы сломали часть белорусского забора. Лайф вёл хронику событий.
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