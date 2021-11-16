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Цена на газ в Европе превысила $1100 впервые с 20 октября

Сегодня рост стоимости фьючерсов топлива начался на фоне сообщений о приостановке сертификации оператора "Северного потока – 2".

16 ноября, 16:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Цена на газ в Европе в ходе торгов вновь растёт и преодолела отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров впервые с 20 октября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE (Intercontinental Exchange).

Так, после закрытия торгов стоимость тысячи кубометров топлива достигла 1116 долларов.

Цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG

Цена на газ выросла на 6% после новостей о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG

Напомним, рост цен на газ в Европе начался в августе, а уже к 9 сентября голубое топливо подорожало до 700 долларов. 6 октября его стоимость впервые в истории превысила 1900 долларов, затем цены постепенно начали снижаться. Тогда премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что вскоре в Европе может начаться огромный энергетический кризис. А российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ не заинтересована в бесконечном росте цен на газ.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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